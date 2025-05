Pas de succès pour le FC Bulle, mais de la suite dans les idées

Le FC Bulle a perdu 2-3 contre Kriens dimanche en Promotion League. Les Gruériens ont néanmoins proposé une bonne prestation. Il aura juste manqué de leaders dans les instants clés, derrière comme devant. Des leaders déjà identifiés pour la saison prochaine.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Certes, le FC Bulle a perdu 2-3 face à Kriens dimanche, prolongeant à huit sa série de matches sans victoire pour douze buts reçus. Mais après Delémont et Vevey, les Gruériens ont surtout confirmé leur regain de football et d’intentions… et leur tendance à se tirer des balles dans le pied. A Bouleyres, ils ont offert trois goals aux Lucernois, non sans être revenus deux fois. «On marque (36e, 1-1) et on encaisse droit derrière (38e, 1-2). On voit rouge (90e), puis c’est 2-3 directement après (92e). C’est dû à…