Paule et Luce à L’Arbanel

TREYVAUX. Créée à Nuithonie à l’automne 2023, Paule et Luce poursuit sa tournée: la pièce de la compagnie de L’Efrangeté, mise en scène par Sylviane Tille, passe ce samedi par L’Arbanel, à Treyvaux (17 h). Adaptée d’un roman jeunesse de Manon Fargetton (A quoi rêvent les étoiles), elle est conseillée dès 10 ans. Paule, 14 ans, refuse de sortir de sa chambre et d’affronter un monde si mal en point. Luce, 82 ans, ne se remet pas de la perte de son époux. Un jour de désespoir, elle lui envoie un message, sans se douter que le numéro de portable du défunt mari a été réattribué à Paule. La distribution comprend Céline Cesa, Vincent Rime, Pascale Güdel et Lylou-Mélodie Guiselin. Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00, www.arbanel.ch. EB