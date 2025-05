Pixel et cætera

CHEESE. La promesse – c’est le mot d’usage dans le commerce – du nouvel iPhone est de permettre de «sublimer» ses photos, du moins est-ce le terme de sa publicité. Sublimer, en l’occurrence, cela veut dire retoucher ses images, plus précisément supprimer des éléments indésirables. «La correction est une fonctionnalité de l’app Photos optimisée par Apple Intelligence», précise la pub-promesse. L’intelligence artificielle, elle, me précise par ailleurs que «le mot sublimer provient du latin sublimare, qui signifie élever, exalter, glorifier», ce qui est toujours bon d’apprendre quand on entend encore un peu de latin sur les chaînes d’info en continu dont les caméras étaient braquées ces derniers jours sur une cheminée bricolée sur le toit de la Sixtine, puis sur le balcon de la somptueuse…