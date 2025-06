Pour des arts plus vivants que jamais

La Faîtière des arts vivants fribourgeois a invité mercredi l’ensemble de ses membres à se rencontrer. Pour se serrer les coudes et affirmer l’importance de la culture, dans cette période particulière.

CULTURE. Une soirée pour s’unir et montrer sa force: la Faîtière fribourgeoise des arts vivants (FFAV) a réuni ses membres mercredi à Nuithonie, non pas en vue d’une assemblée formelle, mais plutôt d’une rencontre détendue. Avec tout de même un message: «La culture fribourgeoise doit être reconnue, défendue et soutenue», comme l’a proclamé Jacqueline Corpataux, présidente de la FFAV.

«Ce que nous vivons ici ce soir est sans précédent», a relevé la comédienne. Pour la première fois, une centaine d’artistes, de tous domaines, se sont retrouvés, représentant quarante compagnies…