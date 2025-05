Pour le PVL, l’Etat «renie ses engagements»

ASSAINISSEMENT DES FINANCES. A la lecture du plan d’assainissement des finances de l’Etat (La Gruyère de jeudi), le Parti vert’libéral (PVL) évoque un «échec cuisant de la stratégie politique des partis bourgeois». La formation politique «dénonce avec force l’ampleur des attaques que ce programme fait subir à la population, en particulier à la classe moyenne, aux plus vulnérables et à l’environnement». Avant d’appeler le Grand Conseil à prendre ses responsabilités. «Le plan proposé par le gouvernement est déséquilibré, antisocial et écologiquement irresponsable. L’assainissement des finances publiques est une nécessité, mais il ne saurait se faire au détriment des personnes âgées, des familles, des communes, de l’environnement et de l’innovation», affirme le communiqué du PVL. PH