TRIAL. Week-end faste pour Charlotte Suard en ouverture de la Coupe d’Europe féminine. Samedi à La Bresse (France), la Gruérienne de 19 ans a terminé 2e de la première course. «C’est mon premier podium continental et c’est un peu comme une victoire pour moi, savoure-telle. Sur un parcours piégeux, j’ai réussi de belles choses techniquement.»

Un podium que Charlotte Suard est allée chercher au mental, après être tombée lors de son deuxième passage. Une chute qui a eu des conséquences sur sa course du lendemain. «J’ai eu des douleurs au bras dès le premier tour. Je n’arrivais plus à tenir mon guidon et j’ai dû poser beaucoup de pieds.» La pilote d’Epagny est parvenue à se reprendre pour réussir un deuxième tour «incroyable. Ça n’a malheureusement pas suffi et j’ai fini au pied du…