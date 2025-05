PROMOTION LEAGUE 34e journée

Le FC Bulle clôture sa saison ce samedi (16 h) sur la pelouse de Baden.

Hors jeu. Abdeljaoued, Asllani, Barry, Bürgisser et Mvele sont blessés. Pinga est incertain.

Enjeu. Battus par la relève du FC Lugano le week-end passé, les Gruériens ont encore un mince espoir de finir dans le top 6 de Promotion League, synonyme de qualification pour la Coupe de Suisse. «Il faudra donner beaucoup plus pour prendre les trois points et montrer qu’on mérite notre place, prévient Julien Miere. Le technicien de Bouleyres attend «de l’engagement et du caractère» de la part de ses joueurs. «Face à un adversaire qui a lutté tout le second tour contre la relégation, nous devons montrer plus d’ambition.»

L’adversaire. Vainqueur de ses deux derniers matches, le FC Baden ne lâche rien dans la course au…