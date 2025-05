Qui est «Baba» Dia, la solide tour du Pâquier?

En 2e ligue, le FC La Tour/Le Pâquier a tenu tête au leader Gumefens/Sorens dans un derby dominical enlevé (3-3). Un nul permis notamment par un homme de grande expérience: Babacar Dia.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Huit buts marqués (dont deux refusés), un jeu rythmé et un suspense entier de la 1re à la 96e minute: le derby gruérien entre le FC La Tour/ Le Pâquier et Gumefens/Sorens (3-3) a offert une belle publicité au football fribourgeois, dimanche matin à la Ronclina, dans le cadre de la 20e journée de 2e ligue.

«Avec un classement inversé, on aurait eu la “chatte” (chance) du premier et on aurait gagné», estime Daniel Piller, un entraîneur satisfait malgré un double avantage bêtement égaré (lire ci-dessous). Dans la foulée de sa qualification en finale de la Coupe fribourgeoise, «son» FC…