Retour à Neuchâtel pour Léo Seydoux

FOOTBALL. Après plus de quatre ans entre la Belgique et les Pays-Bas, Léo Seydoux fera son retour en Suisse la saison prochaine. Le latéral remaufensois s’est engagé avec Neuchâtel Xamax, formation de Challenge League. Le Veveysan de 27 ans retrouvera ainsi la Maladière, où il avait évolué lors de l’exercice 2019-2020. D’ici là, il tentera d’aller le plus loin possible en play-off de 2e division hollandaise avec son club de Dordrecht. Après avoir concédé le nul 0-0 en match aller des quarts de finale, les «vert et blanc» reçoivent De Graafschap ce samedi. GR