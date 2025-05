Science grand format

FRANCE 5, JEUDI À 21 H 05

Les pyramides perdues des Rois soleil

A seulement quelques kilomètres des pyramides égyptiennes de Gizeh se trouve le site d’Abousir, une nécropole méconnue qui abrite les tombes des pharaons de la cinquième dynastie. Des archéologues passionnés dévoilent ces vestiges oubliés, témoins d’une époque charnière de l’Egypte ancienne dominée par les Rois soleil, des pharaons qui furent divinisés pour mieux assoir leur pouvoir. Peu à peu, au fil du temps, ce pouvoir s’est affaibli tandis que dignitaires et prêtres ont pris le contrôle de l’administration et des richesses du pays. Les pyramides, laissées à l’abandon, sont tombées ensuite en ruine sous l’effet du temps et du pillage de leur revêtement. ■