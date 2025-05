RTS 1, JEUDI À 20 H 10

Eurovision en Suisse, les coulisses d’un événement hors normes

L’Eurovision 2025 s’annonce comme un événement exceptionnel, et Temps Présent vous emmène dans les coulisses de ce spectacle grandiose. Suivez le parcours fascinant de Zoë Më, la candidate suisse, dont la chanson «Voyage» promet d’émouvoir l’Europe entière. Découvrez les défis colossaux auxquels fait face l’équipe d’organisation pour monter «le plus grand show musical du monde» en seulement quelques mois. Notre documentaire vous plonge au cœur de cette aventure hors du commun et sur les rouages de l’industrie du divertissement. ■