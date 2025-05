RTS 1, JEUDI À 20 H 10

Ma ferme va disparaître

En Suisse, la disparition des petites exploitations agricoles s’accélère. Selon les statistiques deux fermes mettent la clé sous la porte chaque jour dans le pays. En cause? L’absence de repreneurs au sein de la famille, et le prix souvent prohibitif pour acquérir une ferme quand on n’est pas fils ou fille de paysan. Temps Présent a posé ses caméras dans le canton de Vaud, à la rencontre d’agriculteurs inquiets face à cette nouvelle réalité. ■