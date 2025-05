RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Migros, les étranges méthodes d’un employeur exemplaire

Migros, le plus grand employeur du pays fête ses 100 ans cette année et célèbre pour l’occasion les valeurs sociales de son fondateur Gottlieb Duttweiler. Un visionnaire du commerce de détail qui s’était battu pour améliorer le quotidien des gens. Mais que reste-t-il aujourd’hui de cette approche humaniste pour les employés de la Migros? L’enquête de Temps Présent en dévoile un tout autre visage: l’entreprise a considérablement accru la pression sur ses collaborateurs et dégradé leurs conditions de travail. Dans ce groupe aux 32 milliards de chiffre d’affaires, tout le monde n’est de loin pas logé à la même enseigne. ■