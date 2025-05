Tome IV de «Charlotte impératrice»: décrépitude impériale

BANDE DESSINÉE

Fabien Nury et Matthieu Bonhomme

CHARLOTTE IMPÉRATRICE, T. IV, SOIXANTE ANS DE SOLITUDE

Dargaud

Charlotte de Belgique est revenue en Europe pour chercher de l’aide. Son mari Maximilien d’Autriche, empereur du Mexique, est en train de succomber sous les coups d’une révolution. Pourtant, aucun de ses alliés ne semble vraiment intéressé à vouloir le sauver, surtout pas Napoléon III, qui l’avait pourtant placé au pouvoir et qui vient de lui retirer son aide militaire. A force de frapper à des portes qui se referment, Charlotte perd pied. Il faut dire qu’aucune humiliation ne lui est épargnée. Femme ambitieuse, et arrogante, elle se retrouve seule et abandonnée. Sa raison ne survivra pas à cette déchéance. Paranoïaque, souffrant d’un délire de persécution et de crise de…