Totalréussix, une nouvelle aventure d’Astérix sur Netflix

Le druide Alain Chabat réussit comme personne ses adaptations des aventures d’Astérix et Obélix. Pour preuve, ses cinq épisodes animés proposés par Netflix.

QUELQUE PART EN GAULE. Vingt-trois ans déjà qu’Alain Chabat a réussi son coup de maître en transposant sur grand écran les aventures des plus célèbres Gaulois de bande dessinée avec son Astérix, Mission Cléopâtre devenu culte. Son film drôle, tellement drôle, marqué par cet humour absurde qu’il manie avec génie, est à la fois rythmé, inventif, moderne et grandiose. Une réussite aussi totale pour le public que fatale pour les réalisateurs qui ont tenté, après lui, d’adapter Astérix et Obélix au cinéma. Le dernier à s’y être cassé les dents (et l’amour-propre) est Guillaume Canet, dont l’Empire du Milieu s’est…