Tribune libre

Merci Monsieur pour votre accueil…

A propos de la tradition du 1er Mai.

Si la fête du 1er Mai a une connotation de défilés syndicalistes et de revendications ouvrières, elle a une signification différente dans le canton de Fribourg: celle des petits chanteurs du 1er Mai.

C’est avec un énorme plaisir et par une magnifique journée printanière que j’ai accompagné en tant que papa mon jeune enfant et deux de ses copains dans le magnifique village de Charmey. En Gruyère, certains enfants, en plus de chanter avec joie, cœur et plaisir, sont vêtus de chemises edelweiss, bredzons ou dzaquillons, perpétuant cette magnifique tradition. Bravo à eux.

Le périple de nos trois petits mousquetaires a commencé en tout début de matinée par le bureau postal et par un petit établissement public. Premier…