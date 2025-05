Tribune libre

Des cours qui ont leur place au CO

En réaction à un courrier d’Arnaud Duplain, coprésident des Jeunes UDC Fribourg (La Gruyère du 20 février 2025).

Je souhaite répondre à M. Arnaud Duplain, qui s’est plaint d’un cours donné aux élèves du CO de la Glâne concernant les orientations sexuelles et les identités de genre qui seraient, selon lui, une vision du monde non partagée par toutes les familles. Il parle d’une «tendance woke».

Je rappelle que la transidentité n’est ni une vision du monde à partager ni une maladie mentale. Une personne trans ne «change» pas de sexe, elle sait à quel genre elle appartient et ce, depuis toujours, en dépit des apparences et du sexe qu’on lui a attribué. Elle cherche seulement à être ce qu’elle se sent être, comme nous tous.

Les statistiques sont assez…