Un appel à la paix pour Gaza

RÉSOLUTION. Le Grand Conseil envoie un message au Conseil fédéral pour qu’il s’engage davantage pour la paix à Gaza, comme l’ont déjà fait les villes de Lausanne et Genève, ainsi que le Parlement jurassien. Cette résolution des Verts a été acceptée par 60 voix, 11 députés se sont abstenus et 23 s’y sont opposés (majoritairement à l’UDC où l’on estime qu’un parlement cantonal n’a pas à se mêler de ces histoires internationales). Mais avec un certain malaise dans le camp bourgeois, résumé par Hubert Dafflon (centre, Grolley): «Tout ça ne me plaît pas. Pour une bonne résolution, il faut discuter entre les cinq groupes, se mettre d’accord et la voter à 110 voix contre 0.» Une autre résolution a été présentée par les socialistes pour dénoncer les crimes de guerre de l’Etat d’Israël. Le ton,…