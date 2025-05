Un garage ravagé par les flammes

ECUVILLENS. Jeudi matin, un incendie s’est déclaré dans un garage à Ecuvillens. Le Centre d’engagement et d’alarme de la police cantonale a été informé peu après 7 h 30, et les pompiers de Fribourg et du Gibloux sont rapidement intervenus. «Ils ont réussi à circonscrire le sinistre, empêchant ainsi sa propagation aux bâtiments voisins», précise le communiqué de police. Mais le garage a été ravagé par les flammes. «Neuf personnes habitant les immeubles voisins ont été évacuées à titre préventif. Personne n’a été blessé.» La route de l’Aérodrome a été fermée pour faciliter l’intervention des pompiers et une déviation a été mise en place. Le montant des dégâts n’a pas encore été estimé et une enquête est en cours afin de déterminer les causes de cet incendie. XS