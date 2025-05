Une autre histoire de l’œil

LIVRES

Corinne Desarzens

LE PETIT CHEVAL TATAR

La Baconnière, 160 pages

C’est une balade étonnante, tour à tour flânerie savoureuse et solide randonnée. Corinne Desarzens nous emmène en voyage autour du thème de l’œil, de la vue, de la vision. Autrice, en 2022, d’un extraordinaire portrait éclaté de Churchill (Un Noël avec Winston), elle use d’une liberté jubilatoire pour se glisser dans l’histoire, dans la littérature, l’art, la biologie, la médecine, multipliant les anecdotes et les surprises.

Le petit cheval tatar passe ainsi des archives de l’hôpital ophtalmique de Lausanne aux déficiences visuelles des peintres impressionnistes, de l’invention des lunettes aux maladies oculaires des troupes napoléoniennes. On y croise des chirurgiens plus ou moins habiles, le héros du Désert des…