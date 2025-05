Une préoccupation partagée par tous

COMPTES DE L’ÉTAT. Le Grand Conseil a passé en revue les comptes 2024 de l’Etat de Fribourg, mardi et mercredi. Avec une constante quel que soit le groupe, l’inquiétude, et en toile de fond le Plan d’assainissement des finances cantonales 2026-2028 (PAFE) de 490 millions de francs, mis en consultation jusqu’en juin.

«Le compte de résultats de l’Etat de Fribourg présente en 2024 un excédent de revenus de 1 million après opération de clôture», a rappelé, lors de l’entrée en matière, le rapporteur de la Commission des finances et de gestion (CFG), François Ingold (vert·e·s, Fribourg). Un résultat conforme au budget, mais obtenu en puisant dans les fonds et provisions et grâce à des revenus fiscaux supérieurs aux prévisions de 103,5 millions.

Ensuite, chaque camp a déroulé ses arguments,…