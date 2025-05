Victoire de Coralie Ambrosini à Guin

ATHLÉTISME. La Bulloise Coralie Ambrosini s’est imposée samedi sur 150 m lors du Meeting de Guin. La sprinteuse du SA Bulle a couru en 18’’65, soit une seconde plus vite que sa plus proche concurrente. Sa coéquipière sabiste Elin Olling s’est imposée au lancer du disque U18. Du côté de l’Athletica Veveyse, succès pour Louna Tâche (600 m), Timo Niggli (600 m), Giulio Di Censi (100 m U18), Julian Santoro (hauteur et longueur U18), Anaïs Cardinaux (1000 m U16), Baptiste Pillard (hauteur U16) et Arthur Pasteur (marteau et disque U16). GR