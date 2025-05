VTT: Ilona Chavaillaz et Julie Thiémard, une référence et son aspirante

Vainqueure de La Glânoise, la locale Ilona Chavaillaz a partagé le podium avec Julie Thiémard.

Interview croisée entre la vétérane de Sommentier et sa benjamine vuadensoise.

Sandro Trevisani s’est imposé chez les hommes après avoir connu une saison blanche.

GLENN RAY

VTT. Ilona Chavaillaz a décroché samedi à Ursy son neuvième succès à La Glânoise. La vététiste de Sommentier s’est imposée en 1 h 50 sur le tracé de 39 kilomètres, prouvant qu’elle en avait encore sous la pédale à 43 ans. Troisième et reléguée à sept minutes, la Vuadensoise Julie Thiémard n’a rien pu faire malgré ses 20 ans. La benjamine gruérienne n’en reste pas moins une admiratrice de son aînée glânoise. A l’issue de la course, les deux coéquipières du Team Chiffelle se sont prêtées au jeu de l’interview croisée. Et plus si…