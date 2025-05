Marwan Karim Barhoumi gagne encore

Marwan Karim Barhoumi a remporté la 1re étape de la Bike Revolution, samedi à Engelberg (OW). Dans la catégorie U17, le Bullois a devancé le vététiste de Pringy Aubin Favre. Le Vuadensois Maxime L’Homme a, lui, terminé 3e d’une course U23 dominée par le Zurichois Finn Treudler. Prochain rendez-vous les 16 et 17 mai à Huttwil (BE). GR

Ilona Chavaillaz en jambes au Roc du Littoral

La vététiste de Sommentier Ilona Chavaillaz s’est imposée dans la catégorie dames 2 dimanche au Roc du Littoral, deuxième étape de la West Bike Cup. Sixième du classement scratch, la Glânoise a bouclé les 29 km du tracé neuchâtelois en 1 h 53, à plus de 13 minutes de la lauréate. La prochaine étape de la série aura lieu le 18 mai à Vallorbe (VD). GR