LUTTE SUISSE. Le Granvillardin Yannick Suchet s’est incliné en passe finale de la Fête régionale d’Oberwallis, samedi à Brigue (VS). Battu par le local Luc Varone (57,75 points), le représentant du club de Fribourg et environs s’est classé au rang 3 (57,25). A noter que sa sœur Mélissa (Pays-d’Enhaut) a hérité du rang 4 et de ses troisièmes lauriers de la saison. GR