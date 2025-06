«A l'épreuve du diable» sur Netflix: toujours plus complexe, toujours aussi immersif

Mes chats, ma télé et moi

La deuxième saison d’A l’épreuve du diable est arrivée sur Netflix il y a peu. Après le succès de 2023, la production coréenne revient avec son lot d’épreuves et d’énigmes. Un bonheur pour les amoureux de jeux de stratégie.

CASSE-TÊTE. Et dire qu’on pensait s’affaler dans le canapé pour une soirée sans prise de tête. Fondu entre coussins et plaids, on s’est fié aux recommandations de Netflix sans se poser de questions. On s’attend alors à une énième série insipide que l’on ne finira jamais. Pire, A l’épreuve du diable est tagué «téléréalité».

Mais en quelques minutes, la flaque que nous sommes entre en ébullition. La production coréenne, dont la deuxième saison est sortie il y a quelques semaines sur Netflix, se révèle immersive et pleine de surprises. On accroche…