Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

UNE SEULE ABSTENTION au Grand Conseil lors du vote du crédit pour la stabilisation des remparts du château de Gruyères et l’amélioration de son éclairage. Sans cette abstention, eh oui, l’unanimité était possible (fait rare). Que cet élu soit jeté aux oubliettes!

QUELQUES INITIÉS de l’univers de la mode connaissent la raison pour laquelle Anna Wintour – rédactrice en chef de Vogue – a démissionné après trente-sept ans à la tête de publications en papier glacé et glaçant. L’âge? Non. Lassitude? Non. Démodée? Non. Si Anna Wintour a démissionné, cela dit confidentiellement, c’est pour devenir arbitre en chef de l’Euro féminin.

ERREUR sur les prévisions de l’AVS (4 milliards), erreur sur le prix réel d’achat des F-35 (grosso modo 1 milliard). Qu’il est béni des dieux non…