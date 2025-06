De Julien Sprunger à Alexis Monney, ils se souviennent de leur Mémorial Sekulic

Organisée par le Team AFF, la 53e édition du Mémorial Sekulic a débuté le week-end passé à Fribourg. Plus de 5000 jeunes footballeurs (répartis en 556 équipes, un record) ont foulé et fouleront les terrains de Saint-Léonard. La fin des festivités est prévue ce samedi avec les juniors D et les FF-15. Nombreux sont les sportifs d’élite du canton à avoir participé à cet événement. Le skieur de Fruence Alexis Monney, le hockeyeur gumefensois

Axel Simic, le footballeur bullois Ryan Fosso et neuf autres figures ravivent leur passé en répondant à deux questions. TEXTES VALENTIN THIÉRY

1. Que signifiait le Mémorial Sekulic pour vous, étant enfant?

2. Quel est votre meilleur souvenir de ce tournoi?

ALEXIS MONNEY

skieur professionnel, junior au FC Châtel-Saint-Denis

1. «Il fallait tout faire pour

le…