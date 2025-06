De l’aide pour trouver un apprentissage

EMPLOI. Les jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage qui n’ont pas encore trouvé leur bonheur ont l’occasion d’accentuer leur chance de réussite grâce à «Last Minute». Il s’agit d’une permanence ouverte tous les matins depuis lundi de 9 h à 12 h. Son objectif: conseiller, écouter et soutenir les intéressés. Elle est joignable au 079 127 90 04 ou à l’adresse last.minute@fr.ch.

Les demandeurs d’emploi ont l’occasion de rencontrer un conseiller au Centre de carrières à Fribourg et au CO de la Gruyère à Bulle. «Ils pourront être accompagnés dans le choix d’un domaine d’activité et épaulés pour établir leur projet.» Le conseiller aura aussi comme mission d’aider les futurs apprentis à préparer un dossier de candidature complet et de les guider dans leurs démarches.

Parallèlement, une…