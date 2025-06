Deux boxeurs de «gros calibre» s'affrontent à Bicubic

BOXE ANGLAISE. Le Boxing-Club Glâne organise son meeting ce samedi à la salle Bicubic à Romont. Une 2e édition dont le point d’orgue sera le combat entre le Morgiens Adam Messibah et le Français Jessy Renard aux alentours de 22 h. «Ce sont deux boxeurs d’un gros calibre, qui viennent de passer professionnels», précise Michael Italiano.

Pour attirer les 700 spectateurs espérés, le président du club local compte également sur le Romontois Yvan Mvondo, qui affrontera Johan Slicer (LMS Boxing Payerne) en –80 kg. «Ça sera son 16e combat, il vient de remporter la ceinture du Léman et il est en confiance.» Six autres représentants du BC Glâne monteront sur le ring, dont le champion de Suisse cadet 2023 Endi Bytiqi. Les Châteloises Gaëlle Lancia (–54 kg) et Camille Monnard (–57 kg) feront partie…