Exubérance fleurie à la galerie Image-In

S’aventurer dans la galerie châteloise jusqu’au 29 juin, c’est l’assurance de s’immerger dans un paysage fleuri aux couleurs vives. L’univers pictural vibrant et dynamique de Dietlinde Girard allie couleurs vives et spontanéité, sur des toiles de relativement grand format. «Je ne prémédite rien, ça sort, ça va très vite», explique l’Attalensoise. Une fleur parfaite? «Je ne saurais même pas la faire.» A travers ses acryliques abstraites, l’artiste née à Hanovre donne à voir et à sentir (ressentir) l’énergie qui l’anime et qu’elle retrouve dans la nature. «Le vert me console, les couleurs gaies des fleurs me font du bien face à la lourdeur du monde ambiant.» Les tableaux qui forment cette première exposition, intitulée Magie de l’été, font penser à Monet, mais aussi à l’expressionniste…