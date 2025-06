A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Terrain Grand Record à Echichens, samedi à 18 h

FC Echichens vs FC Châtel-Saint-Denis

Un match et un joueur à suivre:

Mathias Bongard

22 ans, milieu du FC Châtel-Saint-Denis

«On a perdu 4-1 à Vernier samedi passé. On a donné des goals et forcément à 3-0 à la pause, c’est plus compliqué. Pour boucler le championnat, un match à l’extérieur sans enjeu car on est déjà relégués n’est pas très motivant. Mais il va nous servir pour préparer la saison 2025-2026. Et l’ambiance est bonne. C’est là que je trouve l’énergie. Dommage qu’on ne finisse pas à domicile, d’autant qu’on est invaincus au Lussy en 2025. Ça montre que notre second tour est quand même un peu positif. Les vacances vont me faire du bien. Je reste à Châtel l’année prochaine. Le projet est notamment d’avoir un socle de jeunes…