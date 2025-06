La chronique d'Eric Bulliard: à propos du temps qui passe, la vieillesse, tout ça

Dans son Journal – incomparable réserve d’aphorismes, de bons mots et de vacheries en tout genre – Jules Renard écrivait, en 1897: «La vieillesse, c’est quand on commence à dire: “Jamais je ne me suis senti aussi jeune.”» Il avait 33 ans, autant dire qu’il ne savait pas grand-chose de la vieillesse, mais il devait se sentir plus jeune que jamais. Sarclo, lui, a intitulé son dernier album: J’ai jamais été aussi vieux. Ce délicieux «chantiste» a une autre formule percutante: «Un jeune, c’est quelqu’un qui croit que c’est facile de mettre ses chaussettes.»

Sans prétendre nous hisser à la hauteur de ces grands philosophes, osons un autre constat: vous commencez à être vieux quand vous vous souvenez parfaitement d’histoires d’il y a 40 ans. Ce qui ne signifie pas non plus que vous êtes très…