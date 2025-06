La revue sportive de...

Vincent Gendre

Semsales, 23 ans, sprinter

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LES CHAMPIONNATS D’EUROPE TEAM À MADRID

«Les Pays-Bas feront partie des favoris ce dimanche (21 h 46) de la finale du 4x400 m mixte. Ils sont champions olympiques en titre et, même s’ils n’alignent pas leur meilleure équipe, ça ira vite. Tout comme la Pologne et la Grande-Bretagne. Courir sur de grands événements permet souvent de se transcender. Avec l’équipe de Suisse, nous allons donc essayer de profiter de l’aspiration pour prendre le bon train et aller chercher un gros chrono.»

Le pronostic de Vincent Gendre: champion d’Europe du 4x400 m mixte: Pays-Bas.

Le pronostic de La Gruyère: champion d’Europe du 4x400 m mixte: Grande-Bretagne.

● SON ACTUALITÉ DE LA QUINZAINE: SA PREMIÈRE INTERNATIONALE EN INDIVIDUEL

«J’ai…