Le Tir cantonal est déjà un succès après le premier week-end

TIR. Pierre-André Page est un président d’organisation heureux. A peine passé le premier week-end du Tir cantonal fribourgeois (TCF) en Glâne et en Veveyse, que la manifestation constitue déjà un succès. «Nous devrions avoir plus de 6000 tireurs sur l’ensemble des trois weekends, ce qui est plus que nous espérions», se satisfait le Glânois de 65 ans. Une affluence qui s’explique notamment par la présence de «participants de tous les cantons, ce qui tire le niveau vers le haut. La preuve, nos responsables de stands s’étonnent que seul le milieu des cibles soit abîmé!»

Pour rappel, les vainqueurs des épreuves à 300, 50 et 25 mètres seront connus le 6 juillet. La 31e édition du TCF se poursuit ce week-end en Glâne et en Veveyse, avec notamment la journée officielle ce dimanche au château de…