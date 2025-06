Les amoureux du tir cantonal ont rendez-vous en Glâne et en Veveyse

TIR. Organisé tous les cinq ans, le Tir cantonal fribourgeois (TCF) est de retour. Sa 31e édition se déroule du 19 juin au 6 juillet en Glâne et en Veveyse. Les deux districts, qui avaient respectivement été hôtes de l’événement en 1978 et en 1999, accueilleront trois week-ends de compétition.

Les quelque 5500 tireurs attendus seront répartis sur douze places de tir, dont dix seront dédiées au fusil à 300 m et deux au pistolet à 50 et 25 m. Pour le président d’organisation Pierre-André Page, cette manifestation sera «un rendez-vous riche en émotions sportives et en découvertes culinaires et culturelles».

La Gruyère déjà en or

Répétition générale en vue du TCF, le match interdistrict a eu lieu samedi à la Montagne-de-Lussy. La Gruyère s’y est distinguée en remportant le concours par équipes…