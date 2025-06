Pixel et cætera

FRAYEUR. «La mort est certaine, et elle ne l’est pas. Elle est certaine, puisqu’elle est inévitable; elle ne l’est pas, puisqu’il est quelquefois incertain qu’on soit mort.» Ainsi débute la Dissertation sur l’incertitude des signes de la mort et l’abus des enterrements et embaumements précipités, rédigé par le docteur danois Jacques Benigme-Winflow et traduit par Jacques-Jean Bruhier, à Paris, en 1742. Reposant sur des faits avérés de personnes déclarées mortes mais revenues in extremis à la vie, le texte donne plusieurs «épreuves chirurgiques» pratiquées avec des instruments piquants ou tranchants, avec le feu ou de la cire bouillante qui ont valeur de vérification plus sérieuse que le miroir placé devant la bouche du déclaré défunt. L’objet du livre répond à cette frayeur millénaire,…