Pixel et cætera

MAIS TU FAIS QUOI? La piscine de Broc est maintenant équipée d’un magnifique bassin en inox et d’un toboggan. Parlons toboggan, alors. De tous les enfants qui jouent au toboggan, parmi ceux qui crient, hésitent, se bousculent, s’élancent tête la première, geignent, rient, hurlent, oui parmi ces casse-cou et ces pleurnichards, j’éprouve une complicité silencieuse pour ces gamins qui, une fois descendus par le haut, veulent absolument remonter le conduit par le bas. C’est peu dire qu’ils sont à contre-courant. Ils bloquent la file d’attente au sommet, emmerdent tout le monde; ils s’accrochent aux parois, se tortillent tant bien que mal, y arrivent parfois, souvent non, mais si la tentative est sanctionnée par un échec joyeux, elle n’empêche pas de s’y reprendre à nouveau. Jusqu’à être…