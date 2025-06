Portrait: Yvan Rochat, un «serial-organisateur» à la présidence du Glucose Festival

Avec Cali, Noé Preszow et Nuit incolore en têtes d’affiche, le Glucose Festival revient pour quatre soirs, à Riaz. Rencontre avec Yvan Rochat, nouveau président et routinier des comités d’organisation.

ÉRIC BULLIARD

Le but, c’est que les gens soient contents et qu’ils repartent avec le sourire.» Il est comme ça, Yvan Rochat. Pas du genre à compliquer les choses, pas du style à se lancer dans de grandes théories. Droit comme son regard, franc comme sa poignée de main et ses éclats de rire. Nouveau président du Glucose Festival (qui se tient à Riaz de jeudi à dimanche), il met dans cette fonction le même engagement que lors des Rencontres de jeunesse, des courses de Coupe d’Europe de ski et de toutes les autres manifestations qu’il a contribué à organiser. «Une ou deux chaque année»,…