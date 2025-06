Romont et Châtel à la relance

FOOTBALL. Le championnat de 2e ligue interrégionale s’est bouclé samedi pour le FC Châtel-Saint-Denis, relégué, et le CS Romontois, 13e, battus en déplacement. Objectif maintien puis top 8 raté pour les deux clubs. «Avec cinq points à Noël, on savait que ce serait compliqué, rappelle le président veveysan Jean-François Pachoud. Après la galère, on sera prêts pour la 2e ligue avec Marco Galhardo à la tête d’un contingent jeune, régional, au football sympathique mais pas encore tout de suite conquérant. L’objectif n’est pas encore fixé.»

Côté glânois, un bilan «décevant» et «frustrant» pour le président et responsable technique Vincent Jacquat. Romont a beaucoup marqué, mais a la deuxième pire défense des quatre groupes de 2e ligue interrégionale (71). «On pouvait mieux. Je ne veux pas me…