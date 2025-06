Tribune libre

L’importance des langues nationales

A propos de l’enseignement des langues.

Dernièrement, l’émission Infrarouge de la RTS délibérait de l’importance des quatre langues nationales. J’ai apprécié la tenue des échanges vrais (pour ou contre). Les cantons alémaniques remettent en question l’apprentissage du français au niveau de l’école primaire: l’anglais, à leurs yeux, est plus important et s’impose dans les grandes villes, surtout dans les milieux scientifiques et affairistes. Le nombre d’expressions courantes grandit par la publicité, la numérisation ou les chansons. Et les Suisses pour se faire comprendre, de se mettre à converser dans la langue de Shakespeare!

Ces caractéristiques nous rendent uniques dans le monde. Elles sont le garant du maintien de la cohérence sociale dans notre…