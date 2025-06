Tribune libre

Subsides pour écrivains

A propos des deux bourses d’encouragement à la création littéraire décernées par l’Etat (La Gruyère du 17 juin).

Ancienne récipiendaire du premier Prix culturel de l’Etat de Fribourg à la fin des années nonante, très ancienne disais-je, je me réjouis aujourd’hui des attributions régulières de soutien à l’écriture qui échoient à mes jeunes consœurs et frères. Diable, 15 000 francs pour écrire tranquillement un livre par les temps qui courent, et parfois rebelote à quelques années d’intervalle pour le même auteur, il est enthousiasmant de constater que le régime d’austérité étatique ne touche pas les nécessiteux de la littérature. Reste à savoir sur quels critères ces subsides sont alloués: la production respectueuse des thèmes agréés, le rendement de…