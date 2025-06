Un train TPF miniature inauguré à Swiss Vapeur Parc

En marge de leur 25e anniversaire, les Transports publics fribourgeois (TPF) ont inauguré ce vendredi au Bouveret une version miniature du Chocolat Express. Ce train circule depuis 2023 entre Berne et l’usine Cailler de Broc. Son modèle réduit, à l’échelle d’un sixième, roule désormais dans le Swiss Vapeur Parc, qui accueille plus de 16 000 personnes par année. Il peut transporter 26 passagers et le conducteur. «Ce projet allie innovation technologique, précision artisanale et passion pour la modélisation ferroviaire. Le résultat est un modèle totalement fonctionnel, fidèle à l’original, qui deviendra une attraction unique pour les visiteurs», assure un communiqué conjoint des TPF, de Swiss Vapeur Parc et de la Maison Cailler. PH