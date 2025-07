● SON ACTUALITÉ DE LA QUINZAINE:LA PRÉPARATION AVEC YOUNG BOYS

«Mi-juin, j’ai d’abord prolongé mon contrat formation jusqu’en 2028. Je continue de travailler dur pour en avoir un professionnel. On m’a ensuite dit que je ferais le début de la préparation avec la “une”. Young Boys était content de moi, et moi aussi, donc j’ai pu partir en stage en Autriche avec l’équipe. Jeudi, j’ai joué et on a perdu 3-1 contre le Sparta Prague. Je trouve le coach Giorgio Contini vraiment sympa. Je vois qu’il veut mettre les jeunes en avant. Dans le groupe, Christian Fassnacht m’impressionne. Il est complet et commet rarement des erreurs. Quant à Théo Golliard (Vuadens), on discute souvent. J’apprends à le connaître. Je ne lui souhaite que du bon pour cette saison.»