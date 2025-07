10 jours sans maman

M6, VENDREDI, À 21 H 10

Tout va bien dans la vie professionnelle d’Antoine. DRH dans une grande enseigne de bricolage, il est apprécié de sa hiérarchie et est sur le point d’être promu en tant que directeur général de l’entreprise. De son côté, Isabelle, sa femme, est au bord du burn-out. Alors qu’elle gère tout au sein du foyer familial, elle décide de s’accorder du temps et part quelques jours en congés. C’est au tour d’Antoine, dépité, de prendre soin de sa turbulente et nombreuse progéniture. Ses enfants ne vont pas lui faciliter la tâche et Antoine est vite dépassé... ■