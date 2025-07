Après Gumefens, Yann Dubois rêve de mettre le cap au nord

La 5e édition du Gruyère Triathlon a attiré plus de 300 athlètes dimanche dernier à Gumefens.

Le Brocois Yann Dubois y a pris la 14e place, un mois après avoir bouclé le Swissman.

Le Neuchâtelois Elio Schneider a conservé son titre au terme d’un duel haletant avec Florent Ferrara.

GLENN RAY

TRIATHLON. Face aux 223 kilomètres et 5600 mètres de dénivelé positif du Swissman, le Gruyère Triathlon aurait pu avoir des allures de promenade de santé dimanche dernier pour Yann Dubois. «Bien au contraire, c’était dur», souffle le Brocois de 35 ans. Qui a bouclé les 1,5 km de natation, 41 km de vélo et 10 km de course de la distance olympique en 2 h 32, soit avec vingt-sept minutes de retard sur le lauréat Elio Schneider (lire ci-dessous).

«Satisfait» de sa 14e place, le membre du B3 Bulle Triathlon…