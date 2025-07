Aucun candidat à l’élection complémentaire

SIVIRIEZ. A la suite de la démission de Pierre-Alain Coquoz, membre de l’Exécutif de Siviriez jusqu’au 31 mai, le Conseil communal a mis sur pied une élection complémentaire. Le délai pour le dépôt des listes était prévu lundi à midi. Or, aucun candidat ne s’est manifesté, note le syndic René Gobet. Ce dernier précise que l’exécutif accuse «pas mal de changements» depuis le début de la législature. Après six démissions (La Gruyère du 31 mai), il devient «difficile de trouver des gens motivés». Par conséquent, le scrutin du 24 août prendra la forme d’une élection ouverte. Ainsi les citoyens pourront voter pour toute personne éligible. Ensuite, libre au gagnant ou à la gagnante d’accepter ou non son élection. VAC / AD