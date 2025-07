Avec 302 athlètes inscrits, le Gruyère Triathlon reste toujours aussi populaire

La 5e édition du Gruyère Triathlon se déroule ce dimanche au départ de Gumefens. Le Vuadensois Florent Ferrara et la Genevoise Karen Schultheiss font figure de favoris.

GLENN RAY

TRIATHLON. Le Gruyère Triathlon ne s’essouffle décidément pas. Pour sa 5e édition, 302 athlètes seront au départ de Gumefens ce dimanche. «La liste de départ s’est remplie en quelques semaines et nous avons encore 200 personnes

en attente», précise la présidente d’organisation Emilie Seydoux-Ropraz. De quoi envisager un plus grand nombre de participants à l’avenir? «Pas pour le moment, précise la Sorensoise de 31 ans. Ça demande plus de contraintes en termes de sécurité et nous apprécions le confort de notre format actuel.»

Au niveau de l’affiche, la course principale – dont le départ sera donné à 8 h 40 – promet…