RTS1, MARDI À 20 H 05

Des patates douces 100% «Swiss made»

Originaire d’Amérique centrale, la patate douce prospère aujourd’hui à travers les champs suisses. Facile à cultiver, à transporter, à cuisiner, elle se conserve à merveille et fait le bonheur des gourmands soucieux de leur alimentation. La patate douce bénéficie en effet d’une réputation de «super-patate», riche en vitamine A et C, en fibres et en antioxydants. ■