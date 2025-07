Des cours de français au Cabalet dès le 8 juillet

BULLE. Du 8 juillet au 14 août, l’OSEO Fribourg renouvelle les cours de langue gratuits dans les parcs à Bulle et à Fribourg. Depuis une décennie, cette initiative a permis à des centaines de personnes de découvrir ou d’approfondir le français, le tout dans un cadre verdoyant, convivial et accessible à tous. Cette année en Gruyère, les cours auront lieu au Parc du Cabalet les mardis, mercredis et jeudis de 17 h à 18 h 30. Il est possible de s’inscrire sur place dès 16 h 30. «Les cours sont animés par des formateurs professionnels et adaptés aux besoins des participants, avec un accent particulier sur la pratique orale», communique OSEO Fribourg. A noter que les familles sont les bienvenues. Durant les cours, les enfants de 2 à 8 ans seront pris en charge gratuitement. VAC